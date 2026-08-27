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Air India in cerca
di finanziamenti
per 1,5 miliardi

Nuove difficoltà per Air India. La compagnia aerea di riferimento del Paese asiatico, con alle spalle due colossi come Tata e Singapore Airlines, sembra essere nuovamente in difficoltà economiche ed è alla ricerca di nuovi fondi.

Air India, infatti, avrebbe chiesto ai proprietari un aumento di capitale di 1.500 milioni di dollari per restare a galla, secondo quanto riportato dalla stampa del Paese, creando il rischio di una crepa importante nel trasporto aereo indiano e internazionale, visto il ruolo ricoperto nelle connessioni a lungo raggio.

Secondo quanto riportato da Preferente, le perdite del gruppo Air India ammontano a 2,33 miliardi di dollari nell'anno che si conclude a marzo. Tra le cause l’incidente mortale in fase di decollo ad Ahmedabad, l'aumento del prezzo del carburante e gli effetti causati dalla crisi del Golfo.

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