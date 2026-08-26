Guide turistiche: da oggi si può richiedere il tesserino ufficiale di riconoscimento

È attiva da oggi, all’interno dell’Elenco Nazionale delle Guide Turistiche, la funzionalità che consente alle guide abilitate di richiedere il rilascio e la spedizione della tessera nazionale di abilitazione in formato plastificato, realizzata dal ministero del Turismo in collaborazione con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

“L’iniziativa - commentano dal ministero - rappresenta un ulteriore passo in avanti nel percorso di valorizzazione e tutela della professione della guida turistica, contribuendo a garantire ai visitatori standard sempre più elevati di qualità”. La nuova tessera, dotata delle caratteristiche di affidabilità e sicurezza proprie delle produzioni del Poligrafico, costituisce inoltre uno strumento concreto di contrasto all’abusivismo e di riconoscimento dei professionisti regolarmente abilitati.

Le guide interessate possono presentare la richiesta direttamente dalla sezione “Strumenti” del proprio Profilo guida all’interno dell’Elenco Nazionale delle Guide Turistiche. Attraverso l’apposita funzionalità l’utente viene reindirizzato al portale dell’IPZS, dove è possibile finalizzare la procedura, effettuare il pagamento previsto e monitorare lo stato della spedizione.

La tessera nazionale ha validità decennale e deve essere portata con sé dalle guide abilitate durante lo svolgimento dell’attività professionale.

Per eventuali richieste di assistenza è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica professionituristiche@ministeroturismo.gov.it.