Delphina hotels & resorts prolunga la stagione fino alla fine di ottobre

Verrà prolungata fino alla fine di ottobre la stagione di Delphina hotels & resorts. Il trend positivo si riflette anche nella crescente domanda di attività ed esperienze legate al territorio. Particolarmente richieste sono le escursioni via mare su barche con skipper e gommoni in esclusiva verso le baie della Costa Smeralda, le isole del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena e il sud della Corsica.



“Il prolungamento della stagione – spiega Libero Muntoni, direttore generale di Delphina hotels & resorts - intercetta un cambiamento sempre più evidente nelle abitudini di viaggio, soprattutto nel segmento di fascia alta, attratto dalla possibilità di vivere il territorio con ritmi più rilassati e maggiore libertà. Maggiori collegamenti sugli aeroporti di Olbia e Alghero renderanno queste mete sempre più raggiungibili. Mare e temperature piacevoli si affiancano al benessere nei centri Thalasso & SPA, alla gastronomia, alla cultura e allo sport anche attraverso i grandi eventi. È una dimensione diversa della Gallura, che sta trovando un riscontro positivo nelle richieste di queste ultime settimane”.