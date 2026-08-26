Air Serbia lancia i First Flight Certificates per i bambini

Un ‘certificato’ per il primo volo dei bambini. Air Serbia ha annunciato i First Flight Certificates dedicati ai clienti più piccoli che volano per la prima volta con la compagnia aerea, per celebrare il primo viaggio.

I riconoscimenti sono pensati per commemorare l’evento come parte integrante dell’esperienza di viaggio, come riporta traveldailynews.com..

Bojana Knežević, responsabile marketing e customer experience del vettore, ha dichiarato: “I primi passi, le prime parole e i primi voli sono eventi che occupano un posto speciale nei ricordi collettivi delle famiglie. Per questo motivo abbiamo voluto celebrare questa importante tappa e offrire ai nostri passeggeri più piccoli un ricordo che ricorderà loro il loro primo viaggio in aereo”.

I passeggeri che viaggiano con bambini al loro primo volo possono richiedere il certificato direttamente all’equipaggio di cabina durante il viaggio.