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Tal Aviation diventa gsa della vietnamita Sun PhuQuoc Airways

La compagnia aerea vietnamita Sun PhuQuoc Airways ha scelto Tal Aviation Group come gsa per l’Europa, Italia compresa. Un passo importante nella strategia di sviluppo del vettore a livello internazionale.

In base all'accordo, Tal Aviation gestirà tutte le attività commerciali del vettore in questi mercati, tra cui vendite, marketing, sviluppo commerciale, supporto alle prenotazioni, distribuzione e creazione di partnership con gli operatori del settore turistico. Il nuovo ruolo di gsa entra in vigore immediatamente, con le attività di coinvolgimento commerciale e la strategia di vendita già in corso.

“Questa partnership riflette il nostro impegno a fornire una rappresentanza e una distribuzione di prim'ordine – sottolinea Gideon Thaler, presidente e ceo di Tal Aviation Group -. Non vediamo l'ora di utilizzare la nostra rete e la nostra esperienza per rafforzare il marchio della compagnia aerea e promuovere una crescita significativa in questi mercati chiave”.

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