Federalberghi Rimini querela due influncer per foto false, reel e fotomontaggi

Parte di nuovo all’attacco nei confronti degli influencer Federalberghi Rimini e questa volta l’associazione si schiera con fermezza a tutela dell'immagine della città e della sua economia turistica presentando una doppia querela nei confronti di altrettanti influencer con l’accusa di screditare la riviera, pubblicando foto false, reel e fotomontaggi pur di fare numeri o di dirottare i turisti verso altre mete.

“È tempo che i social network vengano usati in modo corretto e responsabile, senza arrecare danni ingiustificati – sottolinea la presidente Patrizia Rinaldis -. Rimini sta vivendo una stagione di grande affluenza e ha recentemente conquistato anche la prestigiosa Bandiera Blu, a testimonianza della qualità del suo mare e dei suoi servizi. Chi diffonde falsità ne risponderà nelle sedi opportune: serve rispetto per una destinazione che continua a essere un fiore all'occhiello del turismo italiano e rispetto per i turisti che la scelgono come mete delle loro vacanze e rispetto di comici e influencer che non hanno necessità di utilizzare simili espedienti per un click”.