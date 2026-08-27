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MagicLand seleziona cento persone per Halloween

MagicLand seleziona cento persone per Halloween

Sono 100 le figure che verranno selezionate da MagicLand in occasione del prossimo Halloween: aspiranti creature dell’orrore, pronte a entrare nel cast che animerà il Parco durante il periodo più spaventoso dell’anno.

Gli aspiranti mostri dovranno inviare il proprio CV insieme a tre fotografie in pose diverse all’indirizzo casting@liveproductions.it entro il 15 settembre 2026. La selezione sarà effettuata in collaborazione con Luca Panzieri - Live Production, agenzia incaricata della gestione del casting.

Un lavoro decisamente fuori dall’ordinario, dove non basterà indossare un costume. I performer dovranno saper interpretare il proprio personaggio, muoversi all’interno delle scenografie, improvvisare e interagire con il pubblico, diventando parte integrante di quel confine tra finzione e realtà su cui si costruisce l’esperienza horror.

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