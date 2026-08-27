Tap firma quattro nuovi servizi per i viaggiatori

Tap Air Portugal rafforza la strategia customer centric con quattro servizi dedicati a comfort, contenuti digitali e gestione del viaggio. Sui voli a lungo raggio debuttano i kit “The Blaze” per i passeggeri di Business ed Economy Prime.

La collezione, ispirata all’artigianato portoghese, usa materiali riciclati e include calze Pedemeia e prodotti per la cura personale del marchio 8950. Sugli Airbus A330-900 e A321LR arriva PressReader, accessibile gratis dal portale Wi-Fi di bordo senza acquistare internet, con quotidiani e riviste internazionali. L’opzione “Skip Meal”, selezionabile dal sito o dall’app, consente di rinunciare al pasto per riposare e riduce gli sprechi alimentari. La partnership con LUGGit completa l’offerta con ritiro, deposito e consegna dei bagagli presso aeroporti, hotel, abitazioni o altri indirizzi.

Il servizio è attivo a Lisbona, Porto, Madrid, Barcellona e Atene.