Usa, nuova indagine in vista per 2mila aerei Airbus

Nuovi guai in vista per Airbus. La Federal Aviation Administration (Faa) statunitense potrebbe aprire un’indagine su circa 2mila aeromobili del costruttore europeo per fare luce su una problematica che causerebbe l’arresto improvviso dei motori.
La criticità riguarderebbe gli interruttori antincendio presenti a bordo degli A318, A319, A320 e A321. Secondo alcune segnalazioni giunte alla Faa, questi si attiverebbero improvvisamente durante il volo, causando l’arresto dei motori e rendendo gli aeromobili ingovernabili.
Le ispezioni della Faa potrebbero interessare 1.996 velivoli immatricolati negli Stati Uniti.
Come riporta Hosteltur, la Faa stima la sostituzione dei pannelli antincendio solo su 125 aeromobili. I mezzi restanti saranno, invece, sottoposti esclusivamente a un’ispezione visiva generale.
Remo Vangelista