Tap, il Governo portoghese concede più tempo a Lh e Af-Klm per migliorare le offerte

Promosse con riserva. Il Consiglio dei ministri portoghese ha accolto le due offerte di acquisto di Lufthansa e Air France-Klm per Tap, pur ritenendole tuttavia ancora migliorabili.

Secondo quanto riportato da O Correio da Manhã e rilanciato da Preferente, le due proposte non sarebbero in linea con l’iniezione di capitale varata dal Governo portoghese per scongiurare il fallimento della compagnia aerea di bandiera.

Più tempo per migliorare le offerte

Lufthansa e Af-Klm avrebbero, infatti, messo sul tavolo rispettivamente 1 miliardo e 1,2 miliardi di euro per rilevare il 44,5% del vettore, somme ben lontane dai 3,2 miliardi di euro investiti dall’Esecutivo portoghese per garantire le operazioni di volo.

Il Governo concederà, quindi, alle due major altre settimane per migliorare le offerte.

Indipendentemente da chi la spunterà, la quota di maggioranza di Tap rimarrà nelle mani del Governo portoghese, mentre un 5% sarà destinato ai dipendenti.