Indonesia, erutta il Krakatoa: restano chiusi quattro aeroporti

Le autorità indonesiane hanno esteso fino alle 18 di oggi (ora locale) la chiusura di quattro aeroporti nelle aree di Giava, Giacarta e Sumatra, a causa dell’eruzione del vulcano Anak Krakatoa.
In un post pubblicato sui social, la società di gestione Angkasa Pura ha reso noto che “a seguito dell’intensificarsi dell’attività eruttiva le operazioni di volo in diversi aeroporti sono state sospese”, invitando i viaggiatori a “monitorare regolarmente lo stato dei propri voli con le rispettive compagnie aeree” prima di recarsi in aeroporto.
Nelle fasi iniziali del fenomeno eruttivo, si apprende da SkyTg24, le autorità hanno disposto la chiusura di otto aeroporti, comportando la cancellazione di migliaia di voli e disagi per oltre 270mila passeggeri.
Remo Vangelista