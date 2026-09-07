Indonesia: salgono a 3mila i voli cancellati per il vulcano Krakatoa

Si aggrava la situazione in Indonesia in seguito all’eruzione del vulcano Krakatoa. I voli cancellati o deviati ammontano al momento a quasi 3mila, con disagi per circa 350mila passeggeri.

Sette aeroporti indonesiani sono rimasti chiusi lunedì 7 settembre, mentre le autorità continuavano a monitorare la cenere nello spazio aereo interessato, secondo quanto riportato da traveldailynews.com. L'Aeroporto Internazionale Soekarno-Hatta, che serve l'area metropolitana di Jakarta, ha prorogato la sospensione delle operazioni di volo dopo aver deciso che non poteva riaprire alle 18:00 ora locale come previsto in precedenza.

L'eruzione di Anak Krakatau ha avuto un impatto significativo sull'aviazione indonesiana perché la cenere vulcanica può rappresentare un serio rischio per la sicurezza delle operazioni aeree, inclusa una visibilità ridotta e potenziali danni ai motori dell'aeromobile.