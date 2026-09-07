Sudafrica, safari and the city per Kerzner International

Proposta safari e città per Kerzner International in Sudafrica. Dopo l’ingresso della Shamwari Private Game Reserve nella collezione del suo marchio boutique Rare Finds Resorts ad aprile 2026, il gruppo lancia un combinato che permette ai viaggiatori internazionali più esigenti di scoprire e vivere il Sudafrica più autentico, unendo cultura, natura e un impatto concreto sui luoghi visitati.

L’itinerario di sette notti unisce un soggiorno al resort ultra-lusso One&Only Cape Town alle esperienze di turismo consapevole proposte da Shamwari sull’Eastern Cape, raggiungibile da Cape Town in meno di due ore con un volo privato Shamwari Air.

Con la sua posizione strategica sul V&A Waterfront, One&Only Cape Town è il punto di partenza naturale per esplorare la Table Mountain, il Cape Point, le tenute vinicole delle Winelands e le spiagge della costa.

Il ritmo cambia all'arrivo nella Shamwari Private Game Reserve. Estesa su un territorio incontaminato di 25.000 ettari popolato dai Big Five e da un’incredibile varietà di flora e fauna selvatica che contribuisce a creare un ecosistema diversificato, la riserva è punto di riferimento internazionale per i progetti di conservazione.

Qui il soggiorno supera infatti l'idea classica del safari: grazie al lavoro della Shamwari Foundation, nata per tutelare la biodiversità e sostenere le comunità locali attraverso progetti concreti, gli ospiti possono toccare con mano le attività di salvaguardia sul campo. Oltre ai tradizionali game drive e alle uscite a piedi, il soggiorno permette di approfondire il tema del volonturismo attraverso visite, incontri strutturati ma anche programmi di partecipazione attiva in tre centri chiave della riserva: il Wildlife Rehabilitation Centr, la Vulpro @ Shamwari Experience e la Born Free Big Cats Sanctuary Experience.