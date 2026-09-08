Apre oggi Nammos Resort Amaala, il primo resort hotel Nammos a livello globale e un'importante aggiunta alla crescente offerta di lifestyle e ospitalità della destinazione. Situato sulle rive di Triple Bay e progettato secondo la filosofia di Nammos “Endless Joy”, il Nammos Resort Amaala introduce sul Mar Rosso saudita la combinazione di raffinatezza mediterranea e vibrante energia che caratterizza il brand.

“Il Nammos Resort Amaala rafforza la varietà di esperienze disponibili nella destinazione, portando l'inconfondibile energia e lo spirito di Mykonos sulla costa saudita. Mentre Amaala continua ad espandersi con ogni nuova apertura, l’arrivo di Nammos rafforza la nostra ambizione di affermarci come una delle principali destinazioni di lusso per lifestyle e benessere al mondo” ha dichiarato il ceo di Red Sea Global, John Pagano. Nammos è il sesto resort ad aprire nella nuovissima destinazione, a cui seguiranno altre tre strutture nel prossimo futuro

Progettato dallo studio Foster + Partners, il resort dispone di 110 camere e 20 residenze private, integrando il lusso contemporaneo con la bellezza naturale della destinazione. Ispirato al fascino senza tempo delle Cicladi e al ricco patrimonio della costa saudita, ogni soggiorno è stato attentamente progettato per offrire un senso di privacy, comfort e lusso discreto.

Il Nammos Beach Club, fiore all'occhiello del resort, occupa un'isola privata, accessibile tramite un'esclusiva passerella o un pontile privato e offre l'atmosfera vibrante per cui Nammos è conosciuto a livello internazionale, completata da viste panoramiche sul mare e una cucina di ispirazione mediterranea.

“Oggi è molto più che l'inaugurazione di un hotel – dice Carolyn Turnbull, ceo di Nammos Hotels & Resorts -. È l'inizio di un capitolo completamente nuovo per Nammos. Abbiamo preso tutto ciò che le persone conoscono e amano del marchio – l'ospitalità eccezionale, la ristorazione indimenticabile e l'energia – e lo abbiamo reinventato come un'esperienza di resort completa. Non c'è nessun altro luogo al mondo in cui Nammos avrebbe potuto fare questo salto come Amaala e siamo orgogliosi di dare il benvenuto ai nostri primissimi ospiti.”

A completare l'offerta di ospitalità del resort c'è il debutto della Nammos Spa, sede di Boundless Wellbeing, una destinazione benessere pensata sia per la socializzazione che per il rinnovamento personale, dove il benessere è perfettamente integrato in ogni aspetto dello stile di vita. Le esperienze includono sessioni di sound healing a tarda notte, musica d'ambiente, feste in spa e trattamenti avanzati per la salute della pelle che combinano il benessere con l'energia distintiva del marchio.

Oltre al resort, gli ospiti hanno accesso a un ricco programma di esperienze in tutto Amaala, dalle avventure marine e le escursioni in barca a vela ai percorsi benessere, alle esperienze equestri. Per i più piccoli, il Blu Kids Club offre uno spazio dedicato alla scoperta, alla creatività e all'apprendimento ispirato alla natura, garantendo esperienze indimenticabili per le famiglie che viaggiano insieme.

Nammos Residences Amaala presenta inoltre un'esclusiva collezione di 20 residenze private con vista su un vivace porto turistico sul lungomare, dove l'eleganza disinvolta dell'ospitalità di Mykonos incontra la bellezza naturale del Mar Rosso. La collezione comprende appartamenti con una, due e tre camere da letto, oltre a un eccezionale attico con tre camere da letto, ognuno progettato con cura con interni spaziosi, ampie terrazze e viste panoramiche sul mare e sul porto turistico. Gestite da Nammos Hotels & Resorts, le residenze offrono ai proprietari un accesso privilegiato a ristoranti di livello internazionale, all'iconico Nammos Beach Club, ai servizi del resort e a servizi personalizzati.