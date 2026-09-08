Bando Green Tour, per le domande c’è tempo fino al 30 settembre

C’è più tempo per partecipare al bando Green Tour. Il Ministero del Turismo ha infatti spostato alle 12 del 30 settembre 2026 il termine ultimo per la presentazione delle domande.
La scadenza era inizialmente fissata al 15 settembre.
La proroga, fa sapere il Mitur in una nota, “è stata disposta per favorire la più ampia partecipazione delle imprese interessate e consentire una più agevole predisposizione delle candidature”.
L’iniziativa è volta a sostenere progetti finalizzati allo sviluppo dell’offerta turistica del Paese, con particolare attenzione alla sostenibilità, alla digitalizzazione, alla valorizzazione delle filiere turistiche e alla destagionalizzazione dei flussi.
Remo Vangelista