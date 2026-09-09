Nasce The Podere, il Chianti in un wine resort

Una nuova destinazione in Chianti. Apre The Podere, wine resort di proprietà di Anastacia Italia dedicata a chi cerca equilibrio tra natura, autenticità e raffinatezza. Con i suoi casolari risalenti al 1700 The Podere riceve i propri ospiti nel cuore più vero della Toscana. Un tempo borgo medievale adiacente al convento di San Lorenzo alle Grotte, oggi la tenuta esprime un nuovo concetto di ospitalità, ricercata ma profondamente radicata nella storia del luogo.

I 18 alloggi, tra camere e suite, accolgono un numero selezionato di ospiti e definiscono una nuova idea di agriturismo, in cui storia, comfort e cura sartoriale si fondono e offrono una esperienza altamente personalizzata.

Nata dalla recente e raffinata ristrutturazione dello storico agriturismo e azienda agricola Le Torri, la tenuta si estende su 103 ettari, di cui 28 coltivati a vite e 18 a uliveto. La cantina è il cuore produttivo dell’intero progetto: un luogo dove passato e innovazione convivono in armonia, e dove gli ospiti possono partecipare a degustazioni guidate e percorsi sensoriali dedicati alle etichette della casa.

All’interno di The Podere, il ristorante interpreta la tradizione gastronomica toscana in chiave contemporanea. La piscina panoramica regala attimi di pace con il supporto di un servizio bar. Gli spazi esterni invitano alla contemplazione e alla convivialità: angoli appartati, giardini panoramici e una terrazza affacciata sui vigneti, luoghi perfetti per sorseggiare un calice al tramonto.

Per gli ospiti che desiderano vivere il territorio in modo dinamico e autentico, il personale di The Podere organizza numerose attività curate in ogni dettaglio.