Guardare Il Mondo Con Occhi Nuovi. Questo il pay off di Going, che diventa il titolo del nuovo catalogo 2027, organizzato nel segno della Going Stylosophy, la filosofia del progetto su misura. Quaranta le destinazioni incluse, raggruppate in 5 rubriche: Going Tailor Made, Enjoy Our Magic, Going4Cruise, Going Lifestyle, Going Resort.

Lo sguardo del cliente può spaziare dal Mediterraneo alle isole del Pacifico, dall’Oriente alle Americhe, dall’Oceania al continente africano, mentre tra le novità c’è posto per un’inedita Corea del Sud in treno. E ancora, un tour nelle isole di Komodo, alternando snorkeling con le tartarughe e trekking con i ranger per avvistare i grandi varani di Rinca. Una full immersion agli antipodi tra natura, avventura e navigazione, con conclusione a Bali. Entra nei programmi, infine, la Cina con due tour.

Accoglienza di charme

Nella sezione Going Lifestyle il tour operator concentra l’attenzione sull’accoglienza di charme e di armonia con il paesaggio. Sei i prodotti da concedersi “once in a lifetime”.

Ad Aruba, il Bucuti & Tara Beach Resort porta il lusso sostenibile sulla tranquilla Eagle Beach: è il primo resort dei Caraibi a ottenere la certificazione CarbonNeutral®. Nell’isola di Koh Rong, in Cambogia, il The Royal Sands è un villaggio di sole ville di design affacciato su 550 metri di spiaggia bianca. Sul motu di Tautau, in Polinesia Francese, il Le Taha’a by Pearl Resorts interpreta il comfort attraverso il rapporto diretto con la laguna: alcune sistemazioni sono raggiungibili in kayak. Negli Stati Uniti, Under Canvas propone un glamping sofisticato nelle grandi aree naturali del Paese, dalle terre rosse dello Utah alle foreste del Montana e al Grand Canyon. Alle Maldive, Nika Island Resort & Spa punta sulla privacy: molte ville sulla spiaggia dispongono di un proprio tratto di sabbia. In Sudafrica, infine, nella Madikwe Game Reserve il Jaci’s Private Lodge porta il safari dentro l’esperienza del soggiorno.

Per gli Stati Uniti spicca la collaborazione con i Parchi Disney: da Walt Disney World Resort, con i suoi quattro Parchi, di cui Going è distributore ufficiale per l’Italia, a Disneyland Resort ad Anaheim, in California; poi Aulani, A Disney Resort & Spa alle Hawaii, e infine le crociere Disney Cruise Line.

Tra le proposte anche il Sudamerica, alla scoperta di Brasile, Argentina e Perù con lunghi tour guidati.

Non mancano i Going Resort a Zanzibar, a Marsa Matrouh e a Sharm el Sheikh, in Egitto, per vacanze all inclusive con voli diretti dai principali aeroporti italiani. Infine, le combinazioni Going4Cruise permettono di abbinare alle crociere Msc soggiorni nelle destinazioni.