Tour2000AmericaLatina lancia il nuovo catalogo

Arriva il nuovo catalogo di Tour2000AmericaLatina, un’edizione pensata per rendere l’offerta chiara e facilmente consultabile, con 93 itinerari e un focus sulle partenze garantite programmate da settembre 2026 a settembre 2027.

Il catalogo attraversa le principali destinazioni del Sud America, dall’Argentina al Brasile, dal Perù alla Colombia, fino a Bolivia, Cile e Isola di Pasqua, Ecuador e Galápagos e Guyana. In Centro America la programmazione comprende Messico, Guatemala, Belize, Costa Rica e Panama, mentre nei Caraibi trovano spazio Cuba, Repubblica Dominicana, Giamaica e le isole di Aruba, Curaçao e Bonaire. Completano l’offerta le Isole Malvinas/Falkland e le spedizioni in Antartide.

“Abbiamo voluto creare uno strumento realmente utile per gli agenti di viaggi, capace di restituire a colpo d’occhio tutte le informazioni necessarie alla vendita. Ogni itinerario è presentato in modo chiaro, con durata, date, tappe principali e quota a persona, per rendere la consultazione semplice e immediata” spiega Claudia Spreafico, responsabile marketing e comunicazione Tour2000AmericaLatina.

Le partenze garantite sono proposte in due formule. La prima comprende voli intercontinentali e domestici, conferma immediata a partire da un minimo di 2 partecipanti, hotel, trasferimenti, servizi a terra, visite e guida in italiano inclusi nella quota. La seconda esclude i voli intercontinentali, mantenendo inclusi i voli domestici e tutti i servizi a terra.

“L’obiettivo era raccogliere tutte le partenze garantite a conferma immediata con un minimo di 2 partecipanti, presentando già le date 2026 e 2027 in un’unica pubblicazione. In questo modo gli agenti di viaggio possono programmare con anticipo e lavorare su proposte definite fin da subito” afferma Bruno Normanno, direttore commerciale Tour2000AmericaLatina.

Nel catalogo trovano spazio anche i Viaggi Slow Travel, che abbinano il tour ad almeno 4 notti sulle spiagge più belle dell’America Latina, i Viaggi Individuali e I Viaggi di Marino, partenze di gruppo esclusive con accompagnatore Marino Pagni.