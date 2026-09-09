KappaViaggi: Ursula Jone Gandini nuova direttrice commerciale

Nuovo ingresso in KappaViaggi. Ursula Jone Gandini assume il ruolo di direttrice commerciale per il mercato italiano, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento del tour operator e sviluppare ulteriormente le relazioni con il trade e con il network distributivo.

Gandini ha maturato una significativa esperienza nel settore turistico e della promozione delle destinazioni, ricoprendo tra gli altri il ruolo di direttrice di Visit Brussels Italia, l’ente ufficiale di promozione turistica di Bruxelles, con responsabilità sul mercato italiano.

“Entrare in KappaViaggi rappresenta per me una nuova e stimolante sfida professionale – dice -. Dopo un percorso fortemente legato alla promozione internazionale delle destinazioni, sono felice di poter mettere la mia esperienza al servizio di un tour operator e di confrontarmi direttamente con il mercato italiano. L’obiettivo è lavorare insieme alla squadra commerciale, già ben radicata sul territorio, per rafforzare il rapporto con le agenzie di viaggi, creare nuove opportunità di business e far conoscere sempre di più il mondo KappaViaggi al trade”.

L’arrivo di Gandini rappresenta un nuovo tassello nella strategia di crescita di KappaViaggi in Italia attraverso la collaborazione con la distribuzione e alla costruzione di partnership durature con il trade.