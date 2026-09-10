Il mercato crocieristico del Vecchio Continente attrare la Cina. Trip.com entra nel business delle crociere europee con l’acquisizione di una quota di maggioranza del Gruppo tedesco e-hoi GmbH, tra i principali distributori continentali di prodotto crocieristico.

Oltre a posizionare Trip.com in un segmento in forte espansione, l’operazione consentirà al colosso cinese di mettere le mani su un’ampia offerta di itinerari ed esperienze di fascia media e luxury in otto mercati.

Fondato nel 2003 e basata a Francoforte, il Gruppo e-hoi opera infatti in Germania, Austria, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Belgio, Portogallo e Francia, distribuendo, riporta Hosteltur, crociere oceaniche e fluviali, nonché organizzando tour e proponendo il noleggio esclusivo di navi.

L’acquisizione non dovrebbe comportare cambiamenti immediati nell’assetto di e-hoi e dei suoi brand. Il gruppo continuerà a operare in autonomia, mantenendo sede, team e struttura gestionale. “Per i nostri clienti, dipendenti e partner commerciali, la continuità è fondamentale”, ha spiegato il ceo del Gruppo e-hoi, Nicolay Merkt.

Attraverso l’operazione, Trip.com punta ora a combinare la specializzazione di e-hoi con le proprie competenze tecnologiche, nell’intelligenza artificiale e nella distribuzione di voli e hotel.