Mantis apre Gamra Mountain Resort, avventure uniche fra le foreste saudite

Un angolo di mondo per vivere un viaggio avventura fra foreste e parchi naturali. È questo il Gamra Mountain Resort, nuova struttura inaugurata da Mantis Collection sugli altopiani sud-occidentali di Al Baha, in Arabia Saudita. Collocato a circa 2.260 metri di altitudine sul monte Khairah, il resort offre agli ospiti una nuova esperienza di soggiorno in quota, caratterizzata dai paesaggi montani, dal patrimonio culturale e dallo spirito di avventura tipici di Al Baha, che è nota come il “Giardino dell’Hijaz”.

Il Gamra Mountain Resort by Mantis dispone di 30 ‘Mountain Suite’ in stile tenda – che richiamano l'atmosfera dei campi e dei lodge – situate accanto all'Adventure Park, fulcro della struttura. Le diverse aree sono collegate da un percorso interno di un chilometro che invita gli ospiti a passare con naturalezza dal relax all'esplorazione.

L'avventura è il cuore dell'esperienza a Gamra. Una volta inaugurato, l'Adventure Park offrirà un mix di attività adatte a tutte le età, dalle sfide adrenaliniche alle esperienze più accessibili per i visitatori più giovani. Le 14 attrazioni, sia indoor che outdoor, permetteranno a famiglie, adolescenti e adulti di esplorare il paesaggio circostante attraverso il movimento, la scoperta e il gioco. L'avventura prosegue anche oltre i confini del resort grazie a escursioni guidate in buggy attraverso gli spettacolari altopiani di Al Baha, lungo impervi sentieri di montagna.

“Mentre il turismo continua a evolversi in tutto il Regno, registriamo una crescente domanda di destinazioni che consentano ai viaggiatori di entrare in contatto più profondo con la natura, la cultura e le comunità locali – spiega Craig Erasmus, ceo di Mantis Collection -. Il clima temperato, i paesaggi montani e il ricco patrimonio di Al Baha non hanno eguali in Arabia Saudita; il Gamra Mountain Resort by Mantis è stato creato proprio per incoraggiare gli ospiti a esplorare la regione secondo i propri ritmi, scoprendo l’artigianato locale, il patrimonio culturale e lo straordinario ambiente naturale circostante”.

Oltre al resort e all'Adventure Park, il Gamra Mountain Resort by Mantis rappresenta la base ideale per esplorare la regione di Al Baha e le sue attrazioni, tra cui la foresta di Raghadan, la foresta di Khairah, il Parco Nazionale di Baljurashi, la cascata di Al Hamda e il castello di Bakhroush bin Allaas. Un occhio di riguardo è dedicato alle produzioni locali: miele e caffè.

Il resort è raggiungibile con voli da Riyadh e Jeddah verso lo scalo di Al Baha, da cui il Gamra Mountain Resort by Mantis dista circa un’ora di viaggio attraverso le montagne.