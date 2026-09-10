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Mantis apre Gamra Mountain Resort, avventure uniche fra le foreste saudite

Mantis apre Gamra Mountain Resort, avventure uniche fra le foreste saudite

Un angolo di mondo per vivere un viaggio avventura fra foreste e parchi naturali. È questo il Gamra Mountain Resort, nuova struttura inaugurata da Mantis Collection sugli altopiani sud-occidentali di Al Baha, in Arabia Saudita. Collocato a circa 2.260 metri di altitudine sul monte Khairah, il resort offre agli ospiti una nuova esperienza di soggiorno in quota, caratterizzata dai paesaggi montani, dal patrimonio culturale e dallo spirito di avventura tipici di Al Baha, che è nota come il “Giardino dell’Hijaz”.

Il Gamra Mountain Resort by Mantis dispone di 30 ‘Mountain Suite’ in stile tenda – che richiamano l'atmosfera dei campi e dei lodge – situate accanto all'Adventure Park, fulcro della struttura. Le diverse aree sono collegate da un percorso interno di un chilometro che invita gli ospiti a passare con naturalezza dal relax all'esplorazione.

L'avventura è il cuore dell'esperienza a Gamra. Una volta inaugurato, l'Adventure Park offrirà un mix di attività adatte a tutte le età, dalle sfide adrenaliniche alle esperienze più accessibili per i visitatori più giovani. Le 14 attrazioni, sia indoor che outdoor, permetteranno a famiglie, adolescenti e adulti di esplorare il paesaggio circostante attraverso il movimento, la scoperta e il gioco. L'avventura prosegue anche oltre i confini del resort grazie a escursioni guidate in buggy attraverso gli spettacolari altopiani di Al Baha, lungo impervi sentieri di montagna.

“Mentre il turismo continua a evolversi in tutto il Regno, registriamo una crescente domanda di destinazioni che consentano ai viaggiatori di entrare in contatto più profondo con la natura, la cultura e le comunità locali – spiega Craig Erasmus, ceo di Mantis Collection -. Il clima temperato, i paesaggi montani e il ricco patrimonio di Al Baha non hanno eguali in Arabia Saudita; il Gamra Mountain Resort by Mantis è stato creato proprio per incoraggiare gli ospiti a esplorare la regione secondo i propri ritmi, scoprendo l’artigianato locale, il patrimonio culturale e lo straordinario ambiente naturale circostante”.

Oltre al resort e all'Adventure Park, il Gamra Mountain Resort by Mantis rappresenta la base ideale per esplorare la regione di Al Baha e le sue attrazioni, tra cui la foresta di Raghadan, la foresta di Khairah, il Parco Nazionale di Baljurashi, la cascata di Al Hamda e il castello di Bakhroush bin Allaas. Un occhio di riguardo è dedicato alle produzioni locali: miele e caffè.

Il resort è raggiungibile con voli da Riyadh e Jeddah verso lo scalo di Al Baha, da cui il Gamra Mountain Resort by Mantis dista circa un’ora di viaggio attraverso le montagne.

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