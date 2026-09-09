Arabia Saudita: il turismo sfiorerà il raddoppio entro il 2030

Una crescita del 93% del turismo leisure internazionale entro il 2030: questa la previsione per il comparto in Arabia Saudita, paese che sta impegnando notevoli risorse nello sviluppo delle destinazioni.
La stima, come riporta traveldailynews.com, arriva da un nuovo rapporto di Tourism Economics (società del gruppo Oxford Economics) presentato al WTM Spotlight Riyadh.
Dave Goodger, managing director per l’area EMEA di Tourism Economics, ha affermato che i viaggi internazionali verso l’Arabia Saudita – misurati in base agli arrivi con pernottamento – cresceranno a un ritmo più che triplo rispetto alla media globale del 30% prevista per lo stesso quinquennio. Per il Medio Oriente, la crescita stimata è del 64%.
Remo Vangelista