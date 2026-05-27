Civitatis, gli italiani scelgono l’Europa: le esperienze più richieste

La conferma arriva da Civitatis: tra i viaggiatori italiani l’Europa torna a guadagnare terreno sia nella scelta delle destinazioni, sia nella prenotazione di esperienze che arricchiscono il viaggio. In un momento in cui l’incertezza internazionale sta spingendo molti clienti a privilegiare destinazioni più prevedibili dal punto di vista operativo, città come Madrid, Parigi, Budapest, Londra, Praga, Atene o Edimburgo concentrano una parte significativa della domanda generata attraverso le agenzie di viaggi.

Tutte mete favorite dalla buona connettività e dalla facilità di costruire proposte di viaggio interessanti attraverso il canale agenziale, ma anche e soprattutto dall’ampia gamma di esperienze disponibili, capaci di aumentare il valore percepito del viaggio.

Madrid si conferma una delle destinazioni europee più solide per il canale agenziale. La combinazione tra patrimonio culturale, ottimi collegamenti e versatilità commerciale la rende ideale sia per city break, sia per viaggi più articolati. Tra le esperienze con maggiore potenziale, l’escursione a Toledo da Madrid rappresenta una formula particolarmente interessante per arricchire il soggiorno. A Parigi, invece, tra le attività più richieste c’è la crociera sulla Senna, mentre a Budapest si predilige la crociera serale sul Danubio, uno dei grandi classici di Civitatis nella destinazione.

Pur essendo una destinazione con un budget più elevato rispetto ad altre città europee, anche Londra continua a mantenere una domanda solida tra i viaggiatori italiani. Quest’anno, poi, c’è un ulteriore incentivo: il 25esimo anniversario di Harry Potter. Un anniversario che potrebbe spingere ulteriormente la domanda di esperienze legate alla saga, come il tour degli studi di Harry Potter.

Per Praga e Atene sono molto richieste le visite guidate rispettivamente del Castello e dell’Acropoli, mentre tra le esperienze più consigliate di Lisbona ci sono il free tour o le visite guidate ad Alfama e Belém.

Chi vuole uscire dai circuiti più tradizionali senza optare per destinazioni più complesse da gestire potrà invece scegliere Edimburgo con l’escursione a Loch Ness, Highlands e Inverness. E se per Bruxelles l’escursione a Bruges è tra i prodotti più richiesti di Civitatis nella destinazione, tornando in Italia a Firenze l’escursione a Pisa, San Gimignano e Siena continua a essere una delle formule più efficaci per ampliare il viaggio con minimo sforzo operativo e massimo valore percepito.