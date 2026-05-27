Vueling prepara un forte incremento dei collegamenti sull’Italia per la prossima stagione invernale. Dopo le riduzioni estive per favorire i voli su Baleari, Canarie e rotte interne, il vettore del gruppo Iag torna alla carica sulla Penisola con 250mila posti in più in offerta rispetto all’anno precedente.

Secondo quanto riportato da Preferente, l'aumento maggiore avverrà a Barcellona, dove la compagnia aerea aumenterà la sua offerta a Napoli, Torino e Palermo. Il primo passerà da 14 a 21 frequenze settimanali, mentre il secondo aggiungerà altri sei voli a settimana per raggiungere undici. Anche Palermo crescerà e avrà otto frequenze settimanali, tre in più rispetto all'inverno scorso.

Nuove rotte internazionali invece da Bilbao dove l’aerolinea ha messo in vendita le tratte su Roma, Venezia, Napoli e Torino. Venezia avrà tre voli a settimana, mentre Napoli inizierà a operare il 4 dicembre con tre frequenze settimanali. Torino, da parte sua, avrà due voli settimanali a partire dalla fine di ottobre. Per la Capitale invece 4 frequenze in prosecuzione di una rotta tipicamente estiva.