Vueling e Iberia si concentrano su Canarie e Baleari, oltre che sulle rotte interne, per compensare le difficoltà sui collegamenti verso i Paesi del Golfo e Israele. E’ stato lo stesso ceo di Iag che controlla i due vettori, Luis Gallego, ad annunciare che i voli colpiti dalla situazione nella regione “sono stati riallocati ad altre opportunità” per cercare la “massima ottimizzazione”.

Secondo quanto riportato da Preferente, In Iberia, parte delle operazioni pianificate per Tel Aviv sono state deviate verso gli arcipelaghi, mentre alcune risorse legate a Doha hanno finito per rafforzare le rotte con l'America Latina. Tra l’altro sul traffico interno pesa anche l’interruzione dei collegamenti ferroviari per l’Andalusia che ha generato “un aumento della domanda generale”, ha detto il presidente di Iberia, Marco Sansavini.

La svolta verso la Spagna è evidente anche in casa Vueling. La presidente Carolina Martinoli ha confermato che l'azienda sta trasferendo capacità dall’Italia e dalla Francia per rafforzare soprattutto Barcellona e le rotte nazionali. “Il nostro obiettivo fondamentale è la Spagna”, ha dichiarato recentemente come parte della strategia di crescita della compagnia per i prossimi anni.