La Repubblica Dominicana pensa in grande e, per dare una svolta al suo inbound, progetta la promozione delle sue destinazioni minori e uno sviluppo alberghiero incentrato sull’upper level.

“L’anno scorso - sottolinea Jacqueline Mora, viceministro del Turismo della Repubblica Dominicana - abbiamo raggiunto circa 11,6 milioni di visitatori: 8,6 milioni per via aerea e circa tre milioni via mare. Quest’anno prevediamo di arrivare a superare i 12 milioni, con una crescita tra il 5 e il 7%”.

La strategia del Paese si concentra principalmente su 4.000 nuove camere d’albergo, una maggiore connettività con l’Europa, il rafforzamento dei legami con gli Stati Uniti e il Sud America, in particolare con il Brasile, e un forte impegno nel turismo legato a eventi, sport e intrattenimento.

“Le nuove camere - aggiunge Mora, intervistata da Hosteltur - porteranno circa 365mila turisti in più. Si tratta di una strategia in fase di sviluppo da tempo e credo che il 2026 e il 2027 saranno gli anni in cui si vedranno i risultati”.

Sul fronte degli eventi, indispensabili per allungare la stagionalità della destinazione, quest’anno la Repubblica Dominicana ospiterà il PGA Championship e i Giochi Centroamericani e Caraibici, ma il calendario prevede più di 30 eventi musicali, sportivi e culturali.

I nuovi collegamenti

“Quest’anno - aggiunge la viceministro - abbiamo assunto la presidenza della Commissione per il Turismo Centroamericano e Caraibico. Il nostro obiettivo è lanciare una strategia globale per migliorare i collegamenti con l’America Centrale; abbiamo già ottimi collegamenti con il Guatemala e promuoveremo Costa Rica ed El Salvador per generare turismo multidestinazione, soprattutto per il mercato europeo.

Mercato che, quest’anno, si avvarrà anche di nuovi collegamenti aerei. Air France, infatti, è tornata nella Repubblica Dominicana con voli per Punta Cana e si prevede che continuerà a operare fino al 2027. Air Caraïbes, anch’essa con sede in Francia, collegherà principalmente Puerto Plata ed Air Europa sta aggiungendo diversi voli per Santiago, Santo Domingo e Punta Cana.

Tra le nuove aperture alberghiere il viceministro segnala l’arrivo del marchio Hyatt Vivid, con un hotel dedicato esclusivamente agli adulti, al benessere, alla salute, allo sport e all’alimentazione sana. Meliá e Grupo Puntacana svilupperanno, inoltre, un resort di lusso all-inclusive a Miches, mentre il viva Miches by Wyndham ha già aperto i battenti.