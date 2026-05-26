Club Med: obiettivo 100 nuovi resort entro il 2035, nel mirino anche l’Italia

“Siamo sempre alla ricerca di nuove opportunità, dalla Sardegna alla Sicilia, e poi in Grecia, anche se tra le destinazioni più richieste ci sono ancora le Maldive e le Seychelles, che attirano il 65% delle richieste dei clienti italiani”. Rabeea Ansari, managing director Southern Europe ed Emerging markets di Club Med, traccia la rotta dell’espansione dell’operatore.

Il player francesce, che alla fine del 2028 aprirà in Italia un nuovo resort a San Sicario in collaborazione con Ream Sgr, continua a investire sul portfolio, puntando a raggiungere le cento nuove aperture entro il 2035.

Le destinazioni nel mirino

L’Italia si conferma una delle piazze di interesse, ma nel mirino ci sono anche altre destinazioni di medio e lungo raggio. “Entro il 2030 intendiamo aprire, oltre a San Sicario e alle altre destinazioni in Italia, resort in Francia e sulle Alpi francesi, e ancora uno in Oman e due in Africa, di cui uno in Sudafrica - rivela oggi al Corriere.it Arnaldo Aiolfi, amministratore delegato per l’Italia e direttore progetti Sviluppo Europa del Sud e Medio Oriente Club Med -. Sarà pronto già a luglio 2026 e offrirà la doppia esperienza di vacanza al mare e di safari lodge. Poi apriremo anche un’altra struttura in Marocco”.

In forza di quest’operazione di crescita, il Med intende raddoppiare il fatturato a 4 miliardi.