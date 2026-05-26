Hemingways Safaris, il volto culturale dell’Africa

Kenya e Tanzania rimangono punti fissi nel panorama del viaggio africano, ma i pacchetti cross country e le combinazioni di itinerari con estensioni da e per Kenya-Tanzania o Kenya - Ruanda di Hemingways Safaris ampliano la visione dell’Africa orientale in una prospettiva culturale e comunitaria.

La formula della Dmc di lusso su misura per tour operator in Kenya, Tanzania, Ruanda e Uganda, branca del gruppo Hemingways Hospitality che ha nel portfolio 6 lussuose proprietà, attrae famiglie multigenerazionali e viaggiatori interessati ad andare oltre al safari.

“Viaggiano per imbattersi in culture diverse e conoscere come si vive nelle città e nei dintorni delle capitali” spiega Quentin Savage, managing director di Hemingways Safaris dalla fiera Indaba di Durban.

In catalogo tour gastronomici da Nairobi a Watamu, nelle piantagioni di caffè delle colline di Nairobi o nella cultura di Kigali. L’azienda mantiene un andamento di crescita del 15% e le previsioni sono positive nonostante un rincaro per gli extra stay tra il 20 e 30% che rallenta le prenotazioni da Uk, Usa ed Europa occidentale.