Viaggi d’affari in crescita ad aprile secondo il Business Travel Trend di Uvet

Crescita sostenuta dei viaggi d’affari per nei primi 4 mesi dell’anno. Lo dice il Business Travel Trend, l’indice numerico che fotografa l’andamento mensile del business travel realizzato a cura di Uvet GBT e del Centro Studi Promotor.

Il valore globale medio dei primi quattro mesi del 2026 è pari a 119, in crescita rispetto al 110 del 2025.

I dati favorevoli di aprile hanno condizionato positivamente l’andamento rilevato nei primi quattro mesi del 2026, con un numero di transazioni in crescita rispetto allo stesso periodo del 2025 (da 105 a 110), una spesa media in lieve aumento (da 106 a 108) e un valore globale pari a 119 rispetto al 110 del 2025.

Le tensioni geopolitiche legate al conflitto in Iran hanno pesato su marzo, frenando temporaneamente la crescita, ma ad aprile il recupero, con un positivo e deciso incremento.

Sul fronte del trasporto aereo, ad aprile 2026 il BTT del travel value registra un valore di 136, quello delle transazioni è a quota 135 e quello della spesa media è a quota 106. Tutti e tre i valori sono superiori rispetto a quelli registrati a marzo 2026.

L'hotellerie fa registrare nel mese di aprile 2026 un BTT relativo al travel value pari a 142, alle transazioni pari a 128 e alla spesa media pari a 111. Rispetto a marzo 2026 aumentano il travel value e il numero di transazioni, mentre la spesa media subisce un lieve calo.

Il rail registra ad aprile 2026 un BTT del travel value pari a 142. Per la spesa media il BTT ad aprile è a quota 104, mentre per il numero di transazioni la quota del BTT è pari a 136. Nel confronto con i dati di marzo 2026, tutti e tre valori sono in crescita. Ad aprile 2026, rispetto allo stesso mese del 2023, i noleggi auto mostrano un aumento del travel value (123), della spesa media (113) e del numero di transazioni (109). Se invece si confrontano i dati di aprile 2026 con quelli di marzo, emerge che il travel value e il numero di transazioni sono in aumento (da 106 di marzo a 123 e da 92 di marzo a 109), mentre la spesa media è in lieve diminuzione (da 115 di marzo a 113).