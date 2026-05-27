Boscolo in Alentejo, alla scoperta delle potenzialità del territorio con gli agenti di viaggio

Primo giorno in Alentejo per il fam trip Boscolo organizzato con Turismo de Portugal e Tap Air Portugal. TTG Italia è sul posto per raccontare una destinazione che punta a ritagliarsi uno spazio crescente sul mercato italiano. Da Lisbona servono circa due ore di viaggio per raggiungere Elvas, città Patrimonio Unesco e porta d’ingresso di una regione dove il tempo sembra scorrere con ritmi diversi. Prima tappa a Mainova, azienda agricola biologica immersa nella campagna dell’Alentejo. Tra degustazioni di vini da vitigni autoctoni e olio extravergine da olive Galega, emerge l’anima autentica e rurale del territorio.

Ad accogliere il gruppo a Elvas è il Vila Galé Collection Elvas, struttura ricavata dal recupero di un antico convento e affacciata sul centro storico. Chiostri restaurati, camere contemporanee, aree wellness e spazi ricchi di riferimenti alla storia locale raccontano un modello di ospitalità che valorizza il patrimonio culturale della destinazione. Tra le prime impressioni degli agenti di viaggio presenti, Laura Puccinelli di Ratanga Viaggi Roma sottolinea il potenziale della regione: “L’Alentejo è perfetto come estensione di un itinerario tra Lisbona e Porto, ma anche per chi conosce già il Portogallo e cerca qualcosa di diverso. Qui si trovano natura, autenticità e ritmi più lenti. Le distanze sono ampie, ma contribuiscono a rendere il viaggio ancora più immersivo e distintivo”.