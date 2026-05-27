Lavoro nel turismo, Confindustria Alberghi e Intesa Sanpaolo formano i lavoratori del futuro

Confindustria Alberghi, Intesa Sanpaolo, Isybank e Generation Italy fanno squadra per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del settore turistico-alberghiero. Nell’ambito del programma ‘Giovani e Lavoro’, le quattro realtà hanno lanciato un nuovo progetto congiunto, che propone percorsi di formazione gratuiti destinati ai giovani tra i 18 e i 29 anni alla ricerca di un’occupazione.

L’iniziativa nasce in risposta alla crescente difficoltà delle imprese turistiche nel reperire personale qualificato e punta a creare un ponte diretto tra le potenziali risorse e il settore.

I corsi, interamente gratuiti e sostenuti dal gruppo bancario, coprono ambiti professionali strategici, dall’IT (come Java Developer, Cyber Security Analyst e Data Engineer) al retail, fino ai mestieri legati alla transizione energetica, offrendo alle aziende un bacino di candidati pronti all’inserimento.

Il programma ‘Giovani e Lavoro’, promosso da Intesa Sanpaolo per il Sociale insieme a Generation Italy, ad oggi ha già formato oltre 5.700 giovani - più di 700 nel solo 2025 - collaborando con circa 2.500 aziende e registrando un tasso di inserimento lavorativo superiore all’80%.