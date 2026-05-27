Gioco Viaggi: Lüftner Cruises lancia la nuova Amadeus Aurea

Con i suoi 135 metri di lunghezza, Amadeus Aurea rappresenta l’evoluzione più avanzata della filosofia Amadeus ed offre esperienze di viaggio esclusive lungo i più iconici fiumi europei. Può trasportare fino a 158 ospiti in ambienti progettati per il massimo comfort. La nave dispone di suite panoramiche di ampie dimensioni con balconi privati walk-out e di cabine luminose ed elegantemente arredate. Gli spazi pubblici includono una raffinata area spa e fitness, l'elegante Café Vienna e un ampio ponte solarium con spazi aperti, una piscina riscaldata e Lido Bar.

Oltre al lusso contemporaneo, Amadeus Aurea introduce tecnologie ambientali avanzate: un sistema di propulsione ibrida intelligente contribuisce a ridurre le emissioni, mentre i pannelli solari, i sistemi di recupero del calore e una gestione energetica all'avanguardia garantiscono operazioni efficienti a bordo.

Tra i più suggestivi itinerari che effettuerà Amadeus Aurea lungo i fiumi Reno e Danubio spicca la ‘Classical Rhine Cruise’, un viaggio da Amsterdam a Basilea che tocca le atmosfere fiabesche del Medio Reno, i vigneti della Mosella e città iconiche come Strasburgo, Colonia e Coblenza.

“Con Amadeus Aurea continuiamo il nostro impegno verso un futuro del turismo fluviale sempre più responsabile, senza rinunciare all’eccellenza e al comfort che contraddistinguono il marchio Amadeus – ha dichiarato Wolfgang Lüftner, ceo e fondatore di Lüftner Cruises -. I viaggiatori di oggi desiderano esperienze significative senza compromettere la qualità e il nostro obiettivo è offrire esattamente questo: un'esperienza di crociera fluviale raffinata che sia al tempo stesso responsabile e lussuosa”.

“Siamo certi che questa nuova unità, pensata per un pubblico italiano sempre più attento alla qualità del viaggio e all’autenticità delle destinazioni, saprà conquistare sia chi si avvicina per la prima volta al mondo delle crociere fluviali, sia gli ospiti più esperti alla ricerca di comfort, esclusività e servizio di alto livello” dichiara Gigi Torre, presidente di Gioco Viaggi che rappresenta la compagnia in Italia.