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L’Africa di lusso
negli hotel
firmati Preferred

L’Africa di lussonegli hotelfirmati Preferred

“Promuoviamo l’Africa come una destinazione turistica di lusso”. Dagli stand di Indaba, Francois Joubert, global sales manager Preferred Hotels & Resorts, traccia un quadro del marchio che rappresenta oltre 650 realtà di lusso indipendenti in 80 paesi, di cui 35 africani.

Se i Paesi cardine sono il Sudafrica, l’ultra lussuoso Kenya e l’Egitto, dove “il flusso resta sempre molto forte anche con la crisi in Medio Oriente”, sfidano “mete complesse come il Ghana”, orientato al segmento business e corporate. L’identità distingue i membri: “Non importa se si tratta di un hotel da 40 o da 3.000 camere, conta come si sente accolto il cliente” prosegue Joubert. Fra le richieste principali dei clienti, i servizi wellness, dal personal trainer all’outdoor di nicchia e un’alimentazione consapevole.

Le strutture che aderiscono a Preferred contribuiscono alla conservazione, creando esperienze specifiche high-end in location immersive.

Le spa, la cura del dettaglio, la relazione con gli elementi naturali sono un must have: “Parliamo di un’esperienza dentro l’esperienza, in un tour che attraverso le proprietà, può partire dal President Hotel di Città del Capo e proseguire verso la Namibia o altre mete, arricchito da safari e adatto a nuclei famigliari multigenerazionali”.

Fra i mercati, in testa sono gli Usa, seguiti da Europa, Uk e Brasile mentre si registra in crescita la Turchia.

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