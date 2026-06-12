L’estate Club Med, l’operatore spinge su giugno e luglio

Club Med accende i riflettori sull’estate. L’operatore rilancia la propria offerta Premium All Inclusive per i mesi di giugno e luglio, nell’ottica di intercettare la crescente domanda per i mesi spalla.

Il gruppo propone, perciò, una selezione di resort pensata per target variegati - famiglie, coppie e gruppi di amici - alla ricerca di una vacanza che combini relax, attività outdoor e scoperta del territorio lontano dal caos agostano.



Prima proposta è il resort di Pragelato Sestriere, che dal 4 luglio tornerà ad accogliere gli ospiti dopo quattro anni di assenza dal mercato estivo. Situato nel Parco Naturale della Val Troncea, il resort si presenta come un autentico villaggio alpino diffuso e si apre al segmento pet-friendly.

Per chi cerca il mare, Club Med rafforza la proposta nel Mediterraneo con il Club Med Exclusive Collection Cefalù, in Sicilia, il Club Med Magna Marbellain, Andalusia; e i resort turchi di Palmiye e Bodrum. Quest’ultimo indirizzo conferma il focus sul segmento adults only, mentre Palmiye continua a rappresentare uno dei prodotti di riferimento per la clientela family grazie all’ampia offerta di attività sportive e nautiche.

Sul lungo raggio, l’operatore propone i Caraibi, con il Club Med Punta Cana e il Club Med Exclusive Collection Michès Playa Esmeralda. E per chi vuole evitare il grattacapo del passaporto, l’operatore suggerisce le Antille Francesi, con il Club Med La Caravelle, in Guadalupa, e il Club Med Les Boucaniers, in Martinica.