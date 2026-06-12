Con un impatto economico di 56,6 miliardi di euro, circa il 52% dell’indotto turistico complessivo, il turismo culturale in Italia si conferma un imprescindibile traino di flussi e di attivazione economica per i territori, con significative ricadute sulla filiera dei servizi locali.
Il segmento vale, infatti, oltre la metà dell’indotto turistico complessivo, quasi il 60% degli stranieri sceglie il Belpaese per interessi culturali. Lo rende noto il Ministero del Turismo in una nota alla stampa, con dati elaborati sulla base di un report dell’Ufficio di Statistica del Mitur, rilasciato in occasione degli Stati industriali della cultura.
La cultura come motore turistico
La centralità del turismo culturale si riflette inoltre nei dati relativi all’attrattività: i Comuni a vocazione culturale catalizzano, infatti, oltre il 63% delle presenze complessive.
Anche in termini di competitività internazionale, l’unicità del patrimonio tricolore risulta un fattore cruciale. Stando alle ultime rilevazioni, il turismo culturale degli stranieri genera una spesa turistica annua che, nelle sole città d’arte, supera i 19 miliardi di euro, equivalente al 56% del dato totale.
Dal punto di vista della composizione della domanda, le visite nelle città d’arte risultano prevalentemente trainate dalle coppie (43% dei visitatori) e dalle famiglie (28%), seguiti da viaggiatori individuali (16%, in crescita del 3% rispetto all’anno precedente) e gruppi organizzati (12%).
Le destinazioni maggiori
Infine, se i flussi continuano, secondo i dati rilasciati, a concentrarsi sui principali poli culturali nazionali, quali Fontana di Trevi, Colosseo, Duomo di Milano, Musei Vaticani e Parco Archeologico di Pompei, si registra una crescente valorizzazione di destinazioni meno note come Siena, Assisi, Caserta e Bari.
In crescita anche la visita a siti legati a specifiche narrazioni culturali, a conferma della centralità della componente esperienziale per l’attrattività turistica contemporanea. Fra questi, risultati particolarmente positivi sono stati raggiunti ad esempio dalla Casa di Giulietta (incremento delle recensioni del 19,1%) e dal Museo Cappella Sansevero (+10,89%).
Remo Vangelista