Manfredi Lefebvre, Wttc: “L’Italia è una potenza, ma non deve perdere tempo”

Una superpotenza che non può perdere tempo. È un’iniezione di positività il messaggio che Manfredi Lefebvre, presidente del Wttc, porta all’assemblea di Federturismo. “L’Italia è una superpotenza mondiale, non ha bisogno di inventarsi nulla, deve solo riuscire ad imporsi - ha esordito -. Affermarsi significa avere un progetto e il turismo è un asset che definisce anche la nostra posizione geopolitica”.

Poi ha fornito alcuni numeri: “Il turismo in Italia nel 2025 ha prodotto 237 miliardi di euro. Dà lavoro al 13,2% della popolazione attiva, ovvero 1 persona su 8 è impiegata nel nostro settore, e il 9,2% ha meno di 25 anni, il doppio della media nazionale”. Secondo Lefebvre, quindi, “quella turistica è la più grande industria del Paese, è un pilastro dell’economia, è di interesse nazionale e la politica non può ignorarla, deve fare la sua parte”.

Poi ha rivolto un invito direttamente alla platea degli industriali: “Il nostro compito è costruire un’industria seria e strutturata, solo così potremo avere la stessa dignità di altri settori come la moda, l’agroalimentare o il manifatturiero”.

Secondo Lefebvre, l’Italia ha tutte le carte in regola per vincere questa sfida, ma non bisogna perdere tempo: “Nel 2035 il turismo varrà 50 miliardi di più di oggi e inciderà per il 15,7% sul Pil. Il mercato premierà sempre più la qualità, e questo ci mette in una condizione di vantaggio. Ma se non vogliamo perdere questa occasione, dobbiamo lavorare insieme e bisogna farlo ora”. R. S.