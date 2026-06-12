Wizz Air diventa una canzone: il brano di INNA da ballare in estate

È arrivato il tormentone dell’estate ed è firmato INNA e, a sorpresa, Wizz Air. La cantante, presenza importante nella scena della dance, con hit internazionali come come “Hot”, “Sun Is Up”, “Cola Song”, “Amazing”, “More than Friends” e “Déjà Vu” che le hanno portato 10 miliardi di stream e visualizzazioni, con oltre 8 milioni di iscritti su YouTube e 10 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, ha lanciato un nuovo singolo dal titolo di Wizz Away.

Ed è la prima volta che il nome di una compagnia aerea compare in una canzone.

“Wizz Away’ racchiude una delle mie più grandi passioni: viaggiare. Ogni nuovo luogo mi regala ispirazione, energia e storie che restano con me ovunque vada- dice INNA -. Ho voluto che questa canzone riflettesse il senso di libertà, entusiasmo e avventura che accompagna la scoperta del mondo e l’apertura a nuove esperienze. Spero che diventi la colonna sonora dell’estate per tutti coloro che sono pronti a esplorare, creare ricordi indimenticabili e godersi ogni momento del viaggio”.

Il pezzo, accompagnato da un video girato fra Bucarest e l’aeroporto di Bucarest Otopeni, vuole ispirare gli spettatori a prenotare il prossimo city break, organizzare quel tanto atteso viaggio tra amiche o finalmente intraprendere l’avventura sognata da tempo. Lo potete ascoltare e vedere qui.

“Il viaggio è una delle fonti più potenti di gioia, ispirazione e connessione umana - dice Tommy Seres, senior brand manager di Wizz Air - In Wizz Air vediamo ogni giorno come gli spostamenti avvicinino le persone ai luoghi che sognano e alle persone che amano. Mentre ci prepariamo ad accogliere oltre 80 milioni di passeggeri nella nostra rete quest’anno, siamo lieti di celebrare l’estate con questo nuovo brano e orgogliosi che abbia ispirato l’ultima canzone di INNA. Let’s Wizz away!”.