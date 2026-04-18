Arcus Real Estate debutta nella Capitale con il Roma Outlet Village

Aprirà a fine ottobre Roma Outlet Village, nuova destinazione di shopping a Nord della Capitale, sviluppata da Arcus Real Estate (società del gruppo Percassi che già controlla gli Outlet Village di Torino ed Enna, in Sicilia). In una prima fase, saranno in servizio circa 90 negozi, mentre in futuro è prevista una fase 2 che porterà l’outlet a 150 negozi e oltre 2.000 posti auto.

“Investiamo in quest’area per la sua posizione strategica e per il potenziale di attrazione sia del mercato locale sia dei flussi turistici” ha spiegato Luca Nasi, general manager di Arcus. L’obiettivo del management, infatti, è di arrivare fino a un 50% di componente turistica (sia italiana sia straniera) sul totale delle visite. La proposta commerciale si posiziona su una fascia premium. Già sicuri marchi internazionali come Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Victoria’s Secrets, Nike, Guess e Starbucks.