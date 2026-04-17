“La crescita passa dalla capacità di distribuire flussi e valorizzare nuove destinazioni attraverso una visione d’insieme, trasformando una destinazione conosciuta in una desiderata a livello globale. Oggi compiamo un passo per esprimere pienamente questo potenziale”. Battezza così il rebranding ‘inLombardia reBrand Journey’ l’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia Debora Massari, in conferenza stampa a Milano.

Nell’ambito dell’operazione, il progetto ‘Solo in Lombardia’ narra la regione come “un’esperienza completa, dove convivono elementi diversi ma perfettamente integrati, dal dinamico internazionale all’esperienza lenta” e si configura come “un sistema in cui canali, strumenti e azioni coerenti costruiscono valore nel tempo”.

La Regione vuole attivare i segmenti dei mercati domestico, europeo e long haul attraverso “un racconto continuo e coordinato su media, territori e relazioni”. Un’operazione di posizionamento focalizzata su sport, gastronomia e borghi per invogliare a tornare e garantire “un’esperienza completa, fluida, senza frizioni”, perché, conclude Massari, “il turismo deve costruire significati, generare connessioni e offrire esperienze coerenti con le aspettative di pubblici sempre più evoluti e segmentati”.