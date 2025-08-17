Barajas: traffico record ma meno personale al lavoro

Il numero di passeggeri all’anno è aumentato di 24 milioni, eppure all’aeroporto di Madrid Barajas sono al lavoro meno tecnici rispetto al 2014.

Il numero è infatti sceso da 91 nel 2014 a 81 nel 2024, nonostante il numero di passeggeri sia cresciuto da 41,7 milioni a oltre 66,1 milioni.

Come riporta preferente.com il fenomeno è stato portato all’attenzione dalla deputata della Coalizione delle Canarie, Cristina Valido, che ha chiesto spiegazioni al Ministro Óscar Puente tramite un’interrogazione scritta al Congresso.

La rappresentante delle Canarie ha sottolineato come l’aumento di passeggeri e operazioni implichi più lavoro, più procedure e più esercitazioni, mentre presso il Centro di Gestione Aeroportuale le indagini sull’ambiente di lavoro continuano a dare risultati negativi.