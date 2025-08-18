Una nuova base a Tirana per Ryanair. Il vettore ha annunciato un nuovo impegno sull’Albania a partire da aprile 2026, con il posizionamento di 3 nuovi aerei B737-800 – un investimento da 300 milioni di dollari – supportando oltre 3.000 posti di lavoro.

La nuova base di Ryanair a Tirana espanderà la quota di mercato della compagnia in Albania, con oltre 450 voli settimanali per la stagione estiva 2026, incluse 10 nuove rotte verso Birmingham, Dublino, Milano, Malta, Napoli, Pescara, Poznan, Trieste, Torino e Verona, oltre all’aumento delle frequenze su 9 rotte esistenti come Bari, Londra, Praga, Stoccolma e Varsavia.

Nel complesso, dalla nuova base Ryanair opererà 33 rotte in 13 paesi con una crescita del traffico fino a 4 milioni di passeggeri all’anno.

“In qualità di unica vera compagnia aerea low-cost in Albania, Ryanair è lieta di annunciare questa nuova base di Tirana per l’estate 2026 – dice il ceo di Ryanair, Michael O’Leary -. Dall’avvio dei nostri primi voli in Albania nel novembre 2023, Ryanair ha lavorato a stretto contatto con i propri partner dell’aeroporto di Tirana per raggiungere una crescita ambiziosa, che ora porterà il traffico di Ryanair a oltre 4 milioni di passeggeri nel 2026, con 3 nuovi aeromobili B737-800. La crescita continua di Ryanair a Tirana offre all’Albania un’enorme opportunità di aumentare il traffico aereo, il turismo e i posti di lavoro, poiché Ryanair prevede di crescere fino a 5 milioni di passeggeri all’anno e basare fino a 6 aeromobili a Tirana con un investimento da 600 milioni di dollari, aggiungendo più di 20 nuove rotte entro il 2030, purché l'Albania mantenga i suoi attuali bassi costi di accesso e zero tasse sull’aviazione, che stimolano una rapida crescita di traffico, turismo, investimenti e occupazione.”