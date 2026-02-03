TTG Italia
L’Olanda apre l’aeroporto di Lelystad al traffico commerciale

Dopo dieci anni di dibattito, il Governo olandese ha deciso l’apertura dell’aeroporto di Lelystad al traffico commerciale.

Come riporta travelmole.com lo scalo è Gestito dal Royal Schiphol Group (la stessa società dell’omonimo scalo di AmsterdamI) èd l’aeroporto di aviazione generale più trafficato dei Paesi Bassi. Nelle giornate di bel tempo, si registrano tra i 350 e i 450 movimenti aerei. L’aeroporto di Lelystad registra circa 80.000 movimenti aerei all’anno.

Il piano prevede l’apertura ad accogliere i primi passeggeri nel 2027. Il piano prevede la costruzione di un terminal passeggeri con una superficie di 12mila mq, di cui 7mila destinati all’area di attesa passeggeri e 1.200 a negozi e ristoranti.

In un comunicato, ACI Europe ha accolto con favore la decisione del governo olandese di aprire finalmente l’aeroporto di Lelystad ai voli commerciali, definendola un passo necessario e strategico per salvaguardare la connettività, la competitività e lo sviluppo regionale dei Paesi Bassi.

