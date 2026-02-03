Multa a Ryanair: Aiav avvia le azioni risarcitorie per le adv

Ottenere un equo indennizzo per i danni economici e reputazionali subiti nel periodo compreso tra il 2023 e il 2025 a causa delle condotte abusive accertate. Questo l’obiettivo dell’operazione messa in campo da Aiav a tutela delle agenzie di viaggi associate dopo il provvedimento dell’Agcm nei confronti di Ryanair, con una multa da 255 milioni di euro.

“L’Autorità ha certificato ciò che le agenzie di viaggi denunciano da tempo: pratiche scorrette, sistematiche e lesive della libera concorrenza - spiega il presidente Fulvio Avataneo -. Non si è trattato di episodi isolati, ma di una strategia consapevole che ha penalizzato migliaia di operatori. Ora Aiav intende dare seguito a questo pronunciamento con azioni concrete, affinché i danni subiti vengano riconosciuti e risarciti”.

Aiav sta predisponendo tutta la documentazione necessaria per avviare le iniziative legali nel più breve tempo possibile, definendo un percorso strutturato, unitario e coerente con quanto accertato dall’Autorità, a tutela della dignità economica e professionale delle agenzie di viaggi italiane.