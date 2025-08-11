Bagagli gratis in cabina:la battaglia di Bruxelles

Le prime indicazioni della Commissione Trasporti del Parlamento europeo per le compagnie aeree parlavano chiaro: l’organismo auspicava che i vettori prevedessero due bagagli compresi nel prezzo per ogni cliente. Ma ora le cose potrebbero cambiare.

A fare il punto sul dibattito riguardo uno dei temi che hanno animato le cronache del settore negli ultimi tempi è preferente.com, che sottolinea come la norma debba passare dal Parlamento Europeo. Il quale però avrebbe un orientamento diverso rispetto a quello della commissione.

ll nodo dei due bagagli

Secondo quanto affermano alcune indiscrezioni, infatti, la maggior parte dei deputati avrebbe riconsiderato la questione e sarebbe orientato a prevedere un solo bagaglio piccolo gratis.

La linea sarebbe la medesima seguita da Ryanair, che ha recentemente modificato le regole sui bagagli aumentando di cinque centimetri le misure consentite per il bagaglio a mano gratuito, la cui somma delle dimensioni risulta pari a 90 centimetri.

E sembrerebbe proprio questo il limite che potrebbe essere votato dal parlamento; al massimo, pare, ci si potrà aspettare una somma delle misure pari a 100 centimetri, ma la sostanza cambia di poco. Il fatto è che il secondo bagaglio gratuito pare destinato a cadere nel dimenticatoio.