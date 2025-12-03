L’obiettivo è raddoppiare il portfolio di hotel entro il 2032. Mandarin Oriental lancia la sfida della crescita e conferma la scelta di continuare a investire per trasformare i propri ospiti in fan del brand.

“Vogliamo elevare il brand - spiega Alex Schellenberger, chief brand and marketing di MO - e raddoppiare il portfolio, passando dai 38 hotel di oggi a 79 nel 2032. Quest’anno è stato particolarmente intenso con 7 nuove aperture, fra le quali il Lutetia Paris, Vienna e Amsterdam”.

Ma il futuro non sarà da meno, a iniziare dagli opening sulla Desaru Coast e a Maiorca nel 2026.

La brand philosophy

Tuttavia, le sole aperture non bastano: il futuro del lusso sarà dei brand con un’identità chiara, che sapranno creare una risonanza emozionale e culturale nella loro offerta.

Mandarin ha annunciato poi due nuovi ambassador, i cosiddetti MO Fans: Charlotte de Witte e Yuja Wang, che rendono sempre più tangibile l’idea che l’ambassador non sia solo un volto noto prestato al marchio, ma una vera espressione della brand philosopy.