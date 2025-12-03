Mediterraneo e Caraibi in cima alle preferenze per i crocieristi luxury

Un nuovo report commissionato da ILTM alla società di ricerche Altiant ha evidenziato la crescita delle crociere nel segmento luxury, con particolare interesse dimostrato da parte degli under 45. Nel documento ‘The sail. A new era for luxury cruising’ il Mediterraneo (60%) e i Caraibi (57%) sono le destinazioni più popolari tra gli intervistati, percentuali che salgono a circa tre quarti tra i francesi e gli americani più facoltosi.

Sul fronte dei compagni di viaggio prediletti per questo tipo di vacanza, i passeggeri che hanno già viaggiato in crociera lo hanno fatto più spesso con il proprio partner (50%) o con partner e figli (44%). Anche i piccoli gruppi di amici (29%) e i viaggi con la famiglia allargata (19%) sono relativamente comuni.

Familiari e amici sono le persone che più influenzano la scelta della crociera da intraprendere. Tuttavia, anche gli altri passeggeri (77%) e gli agenti/consulenti di viaggio (75%) possono svolgere un ruolo chiave.