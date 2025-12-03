Ponant Explorations propone un’esclusiva crociera ‘Made in Italy’ nel segno del lusso

Ponant Explorations, commercializzato in Italia da Gioco Viaggi, presenta una crociera dedicata alle arti e ai mestieri d’eccellenza per celebrare l’eleganza italiana. A bordo di Le Boréal per 11 giorni e 10 notti, da Livorno a Venezia, nelle date 8-18 settembre 2027.

Per l’occasione, Ponant, grazie a una collaborazione esclusiva con cinque maison italiane di fama mondiale nei settori moda, gioielleria e arte della tavola, offrirà una crociera dal programma inedito e dalle esperienze esclusive: ricevimenti privati nei palazzi storici di Firenze e Venezia, incontri con i migliori artigiani del Paese, dimostrazioni dal vivo, workshop e momenti riservati agli ospiti.

Le cinque maison coinvolte

Gucci aprirà eccezionalmente ai partecipanti gli archivi Gucci, solitamente non accessibile al pubblico, oltre al Palazzo Gucci nel cuore di Firenze. Bottega Veneta offrirà uno sguardo privilegiato sui preziosi intrecci della Maison e accompagnerà gli ospiti in un percorso speciale con cocktail finale nella prestigiosa Bottega Veneta Residence di Palazzo Soranzo Van Axel a Venezia.

Brioni presenterà una dimostrazione esclusiva a cura di un maestro sarto. Pomellato accompagnerà gli ospiti in un viaggio tra gemme preziose guidato da Stefano Cortecci, gem master e direttore acquisti pietre preziose. Ginori 1735, eccellenza italiana nella porcellana artistica, accoglierà i partecipanti in un tour privato della storica manifattura fiorentina.

Le proposte pre e post cruise

Le proposte pre-cruise includono due notti a Firenze “firmate” Gucci o Ginori 1735, con estensione nelle colline del Chianti. Oppure la proposta post-cruise con sbarco a Venezia e due notti alla scoperta di Verona con guide specializzate, per un’immersione completa nella città.