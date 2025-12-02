Grimaldi Lines, nuova modalità di pagamento con il partner Klarna

Una nuova modalità di pagamento immediata e flessibile per chi acquista biglietti Grimaldi Lines. È questo l’oggetto dell’accordo siglato dalla compagnia di navigazione con Nexi: grazie a questo accordo, da oggi è attivo sul sito della compagnia il servizio di pagamento Klarna che, ideato in Svezia 20 anni fa agli albori dell’e-commerce, è utilizzato attualmente da 114 milioni di consumatori in tutto il mondo.

La nuova modalità di pagamento, disponibile per gli acquisti effettuati sul sito, propone tre diverse soluzioni che si adattano a qualsiasi esigenza. Si può, infatti, scegliere il pagamento immediato con carta di credito per importi fino a 4mila euro. Su budget più ridotti, da zero fino a 1.500 euro, è possibile acquistare subito e pagare dopo 30 giorni. Per importi da 35 euro a 1.500 euro, si può invece suddividere il totale in tre rate mensili a interessi zero.