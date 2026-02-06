D’Orsogna, d.g. Enac, referente per la sicurezza nel trasporto aereo

Il direttore generale dell’Enac Alexander D’Orsogna assume il ruolo di referente dello Stato italiano nel contesto internazionale per la sicurezza del trasporto aereo. La designazione arriva per mano del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini che lo ha nominato accountable executive per lo ‘State Safety Programme’ dell’Italia.

“La nomina, presentata su proposta del presidente dell’Ente Pierluigi Di Palma – si legge in una nota dell’Enac -, risponde ai requisiti di elevata competenza professionale e approfondita conoscenza del settore richiesti per tale funzione. Il direttore generale D’Orsogna assicurerà il necessario coordinamento interistituzionale e garantirà il pieno rispetto degli obblighi internazionali ed europei, mantenendo gli elevati standard di safety del sistema dell’aviazione civile nazionale”.

Il programma richiede l’adozione di una governance che, nel rispetto delle specifiche competenze di legge dei soggetti pubblici coinvolti, coordini le attività nazionali secondo i principi di leale collaborazione istituzionale.