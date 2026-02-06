Forte crescita per il turismo in Abruzzo, boom di arrivi dall’estero

Ammontano a 8,8 milioni le presenze turistiche fatte registrare nel 2025 dall’Abruzzo, che chiude l’anno con tassi di crescita impressionanti: quello complessivo segna +23,29 % sulle presenze e +17,97% sugli arrivi; quello relativo al mercato estero segna +40,67 per le presenze e + 34% per gli arrivi.

“La quota del mercato estero – ha detto il sottosegretario con delega al Turismo Daniele D’Amario – è la nota più positiva perché ci troviamo di fronte ad un fenomeno che cristallizza la percezione di un mercato abruzzese appetibile e qualitativamente di livello. Molto ha influito il dato positivo fatto registrare dall’aeroporto di Pescara sugli arrivi allo scalo, ma è certo che il nostro prodotto per essere competitivo all’utenza dall’estero ha dovuto innalzare gli standard di qualità”.

Tutte molto positive anche le singole province, con un vero e proprio boom per L’Aquila con un +32,13 per le presenze e un +23,77 per gli arrivi. “Di certo il mare rimane il core business di questa regione e la costa teramana quella che fa da traino, ma certamente – conclude D’Amario – i risultati raggiunti negli ultimi anni dal turismo delle aree interne segnano un cambiamento di mentalità che non può che far bene a questa regione”.